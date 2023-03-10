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Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 09:42

Парламент Грузії у п’ятницю провів офіційну процедуру, яка "вбила" законопроєкт про "іноагентів", що спричинив масові протести.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили грузинські ЗМІ.

10 березня грузинські депутати відхилили у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". Саме цей крок був необхідний для того, щоб ухвалений у першому читанні проєкт офіційно був знятий з розгляду.

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Голосування відбулося попри те, що парламент мав не працювати протягом тижня через пошкодження внаслідок протестів.

Ініційований "Силою людей" проєкт винесли на голосування без обговорення. Документ підтримав всього один депутат, проти проголосували 35. Загалом на сесії були присутні 112 депутатів, повідомляє грузинський "Перший канал".

Учасники мітингу, що зібрався під парламентом, зустріли цю новину оплесками. Демонстранти перебувають біля заднього входу в парламент.

ВІДЕО ДНЯ

7 березня грузинський парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" 76 голосами - мінімально необхідною більшістю. 

Після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.

Детально про те, чого досягли протести у Тбілісі, читайте у статті на сайті ЄП.

Теми: Грузіямітинги
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