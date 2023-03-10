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Парламент Грузии "убил" скандальный законопроект об "иноагентах"

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 10:42

Парламент Грузии в пятницу провел официальную процедуру, которая "убила" законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые протесты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили грузинские СМИ.

10 марта грузинские депутаты отклонили во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Именно этот шаг был необходим для того, чтобы принятый в первом чтении проект официально был снят с рассмотрения.

Голосование состоялось несмотря на то, что парламент должен был не работать в течение недели из-за повреждений в результате протестов.

Инициированный "Силой людей" проект вынесли на голосование без обсуждения. Документ поддержал всего один депутат, против проголосовали 35. Всего на сессии присутствовали 112 депутатов, сообщает грузинский "Первый канал".

Участники митинга, собравшегося перед парламентом, встретили эту новость аплодисментами. Демонстранты находятся у заднего входа в парламент.

7 марта грузинский парламент в первом чтении принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния" 76 голосами - минимально необходимым большинством.

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После двух ночей протестов и насильственного разгона демонстрантов под грузинским парламентом, власти Грузии сообщили, что "отзывают" законопроект об "иноагентах".

Ряд экспертов и специалистов на это заметили, что просто "отозвать" одобренный в первом чтении проект процедурно невозможно - только из-за отклонения во время голосования во втором чтении.

В партии власти после этого пообещали, что в парламенте будет проведена соответствующая процедура.

Подробно о том, чего достигли протесты в Тбилиси, читайте в статье на сайте ЕвроПравды.

Темы: Грузиямитинги
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