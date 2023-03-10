Одеситка продавала неіснуюче спорядження для ЗСУ: їй дали 5 років в’язниці

Жительку Одеси засудили до 5 років в’язниці за те, що вона продавала неіснуюче військове спорядження для українських захисників.

Джерело: Одеська обласна прокуратура



Дослівно прокуратура: "Визнано винною мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Її засуджено до 5 років позбавлення волі".

Деталі: Прокурори у суді довели, що жінка, приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відслідковувала оголошення про пошук військового спорядження для захисників і пропонувала свій товар.

Реклама:

Відправити спорядження вона обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

Так зловмисниця отримала понад 50 тисяч гривень за продаж 2 приладів нічного бачення та 8 радіостанцій.

Але замовникам нічого не відправила, бо насправді не мала ніякого товару. Кошти ошуканих людей шахрайка витратила на власні потреби.