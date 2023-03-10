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Одесситка продавала несуществующее снаряжение для ВСУ: ей дали 5 лет тюрьмы

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 11:21
Одесситка продавала несуществующее снаряжение для ВСУ: ей дали 5 лет тюрьмы
Фото иллюстративное с pixabay.com

Жительницу Одессы приговорили к 5 годам тюрьмы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских защитников.

Источник: Одесская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "Признана виновной жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Она приговорена к 5 годам лишения свободы".

Детали: Прокуроры в суде доказали, что женщина, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для защитников и предлагала свой товар.

Отправить снаряжение она обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карточку.

Так злоумышленница получила более 50 тысяч гривен за продажу 2 приборов ночного видения и 8 радиостанций.

Но заказчикам ничего не отправила, потому что на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей мошенница потратила на собственные нужды.

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Темы: Одессасудтюрьма
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