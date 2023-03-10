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Сунак та Макрон погодять спільну розробку високоточної зброї для захисту від загрози РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 10:52

Очікується, що на зустрічі у п’ятницю в Парижі прем’єр Британії Ріші Сунак і президент Франції Еммануель Макрон погодять співпрацю у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою.

Про це повідомили на Даунінг-стріт, пише "Європейська правда". 

"Очікується, що в рамках переговорів Прем'єр-міністр і Президент Макрон домовляться про подальше посилення британсько-французької військової оперативної сумісності і промислової співпраці, в тому числі про спільну розробку високоточної ударної зброї наступного покоління - типу зброї великої дальності, яка необхідна НАТО для захисту від зростаючої загрози з боку Росії", - сказано у повідомленні.

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Очікується, що Сунак і Макрон також домовляться про подальшу координацію поставок зброї в Україну і тренування українських морських піхотинців. З літа минулого року Велика Британія вже підготувала 11 000 українських військовослужбовців, а нещодавно розширила підготовку, включивши до неї українських пілотів.

Сунак і Макрон також обговорять роль, яку члени НАТО можуть відіграти в наданні Україні гарантій безпеки, необхідних їй для самооборони в довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Парижі Сунак сподівається покласти край багаторічній напруженості між Британією та Францією в різних питаннях від міграції до рибальства.

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Напередодні Макрон у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом обговорив продовження підтримки України. 

Теми: МакронРосіяВелика Британія
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