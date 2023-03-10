Сунак и Макрон согласуют совместную разработку высокоточного оружия для защиты от угрозы РФ

Ожидается, что на встрече в пятницу в Париже премьер Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит, пишет "Европейская правда".

"Ожидается, что в рамках переговоров Премьер-министр и Президент Макрон договорятся о дальнейшем усилении британско-французской военной оперативной совместимости и промышленного сотрудничества, в том числе о совместной разработке высокоточного ударного оружия следующего поколения - типа оружия большой дальности, которое необходимо НАТО для защиты от растущей угрозы со стороны России", - говорится в сообщении.

Ожидается, что Сунак и Макрон также договорятся о дальнейшей координации поставок оружия в Украину и тренировке украинских морских пехотинцев. С лета прошлого года Великобритания уже подготовила 11 000 украинских военнослужащих, а недавно расширила подготовку, включив в нее украинских пилотов.

Сунак и Макрон также обсудят роль, которую члены НАТО могут сыграть в предоставлении Украине гарантий безопасности, необходимых ей для самообороны в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Париже Сунак надеется положить конец многолетней напряженности между Британией и Францией в различных вопросах от миграции до рыболовства.

Накануне Макрон в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудил продолжение поддержки Украины.