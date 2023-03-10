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Орбан: Ми ніколи не були настільки близькими до світової війни

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 12:12

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що імовірність переростання війни в Україні в глобальний конфлікт зростає.

Про це він сказав у п'ятницю вранці  в ефірі радіо Kossuth, його цитує видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

"Рік тому ми всі сподівалися, що цей збройний конфлікт не переросте у справжню війну, але війна набагато жорстокіша і жорстокіша, ніж коли вона почалася", - сказав Орбан у відповідь на повідомлення про відправку в Україну перших танків Leopard.

Орбан зазначив, що Угорщина і Ватикан - єдині держави в Європі, які виступають за мир.

"Міжнародна громадська думка різко розділилася. Є Захід, а є інші: турки, араби, китайці, африканці, вони закликають до припинення вогню і мирних переговорів", - додав він.

Орбан сказав, що лідери Заходу перебувають у військовій лихоманці. 

"Німці почали з касок, тепер вони на танках, а зараз вже заговорили про те, щоб відправити винищувачі", - зазначив він.

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Орбан також не виключив, що західні країни можуть відправити в Україну своїх військових, і попередив, що ризик світової війни став дуже близьким.

"Ми ніколи не були так близькі до того, щоб локальна війна перетворилася на світову", - сказав він. 

Водночас, Орбан підкреслив, що Угорщині необхідно розвивати сильну армію.

Напередодні Орбан допустив, що країні, можливо, в майбутньому доведеться переглянути свої відносини з Росією через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення в Україну.

А нещодавно Орбан заявляв, що Угорщина не планує розривати економічні відносини з Росією і "радить усьому західному світу робити те ж саме".

Теми: УгорщинаОрбанвійна
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