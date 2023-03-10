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Орбан: Мы никогда не были настолько близки к мировой войне

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 11:12

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вероятность перерастания войны в Украине в глобальный конфликт растет.

Об этом он сказал в пятницу утром в эфире радио Kossuth, его цитирует издание Telex, сообщает "Европейская правда".

"Год назад мы все надеялись, что этот вооруженный конфликт не перерастет в настоящую войну, но война гораздо более жестокая и жестокая, чем когда она началась", - сказал Орбан в ответ на сообщение об отправке в Украину первых танков Leopard.
Орбан отметил, что Венгрия и Ватикан - единственные государства в Европе, которые выступают за мир.

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"Международное общественное мнение резко разделилось. Есть Запад, а есть другие: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к прекращению огня и мирным переговорам", - добавил он.

Орбан сказал, что лидеры Запада находятся в военной лихорадке.

"Немцы начали с касок, теперь они на танках, а сейчас уже заговорили о том, чтобы отправить истребители", - отметил он.

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Орбан также не исключил, что западные страны могут отправить в Украину своих военных, и предупредил, что риск мировой войны стал очень близким.

"Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую", - сказал он.

В то же время, Орбан подчеркнул, что Венгрии необходимо развивать сильную армию.

Накануне Орбан допустил, что стране, возможно, в будущем придется пересмотреть свои отношения с Россией из-за изменения геополитических реалий после полномасштабного вторжения в Украину.

А недавно Орбан заявлял, что Венгрия не планирует разрывать экономические отношения с Россией и "советует всему западному миру делать то же самое".

Темы: ВенгрияОрбанвойна
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