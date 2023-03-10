Вучич відмовився поклястися, що Сербія не запровадить санкцій проти РФ

Сербський президент Александар Вучич заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Про це він сказав в ефірі проурядового телеканалу Happy TV, передає "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Я не клянуся квітами і медом, як співається в пісні, що ми нічого не зробимо [щодо санкцій], і не можу поклястися, тому що це було б безвідповідально. Але твердість нашої позиції така, що нам поки що не довелося цього робити", - сказав Вучич.

Він додав, що "через все, що сталося в 1990-х роках", маючи на увазі бомбардування Югославії НАТО в 1999 році нібито через конфлікт в Косово, Сербія зайняла позицію щодо санкцій, яка є "раціональною, серйозною і яку важко зберегти".

Сербія опинилася в складному політичному становищі після того, як її традиційний союзник Росія вторглася в Україну.

Окрім тісних культурних та релігійних зв'язків, єдина компанія, яка займається видобутком та імпортом нафти в Сербії, "Нафтова індустрія Сербії" (NIS), перебуває у мажоритарній власності двох російських енергетичних компаній.

У березні 2022 року Сербія проголосувала за резолюцію Організації Об'єднаних Націй, що засуджує вторгнення Росії в Україну, а в квітні проголосувала за виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

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У жовтні 2022 року Сербія також проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджує спробу Росії анексувати чотири регіони України.

Але, незважаючи на тиск з боку ЄС і США, вона відмовилася приєднатися до санкцій ЄС проти Росії, хоча є кандидатом на членство в блоці.

Раніше Александар Вучич заявив, що вживатиме заходів проти сербів, які вирішили долучитись до лав приватної військової компанії "Вагнер" і вирушити в Україну на війну.