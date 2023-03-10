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Вучич отказался поклясться, что Сербия не введет санкций против РФ

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 12:35
Вучич отказался поклясться, что Сербия не введет санкций против РФ
ВУЧИЧ, ФОТО: GETTY IMAGES

Сербский президент Александар Вучич заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-то не введет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.

Об этом он сказал в эфире проправительственного телеканала Happy TV, передает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Я не клянусь цветами и медом, как поется в песне, что мы ничего не сделаем [по санкциям], и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно. Но твердость нашей позиции такова, что нам пока не пришлось этого делать", - сказал Вучич.

Он добавил, что "из-за всего, что произошло в 1990-х годах", имея в виду бомбардировку Югославии НАТО в 1999 году якобы из-за конфликта в Косово, Сербия заняла позицию в отношении санкций, которая является "рациональной, серьезной и которую трудно сохранить".

Сербия оказалась в сложном политическом положении после того, как ее традиционный союзник Россия вторглась в Украину.

Кроме тесных культурных и религиозных связей, единственная компания, которая занимается добычей и импортом нефти в Сербии, "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), находится в мажоритарной собственности двух российских энергетических компаний.

В марте 2022 года Сербия проголосовала за резолюцию Организации Объединенных Наций, осуждающую вторжение России в Украину, а в апреле проголосовала за исключение России из Совета ООН по правам человека.

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В октябре 2022 года Сербия также проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую попытку России аннексировать четыре региона Украины.

Но, несмотря на давление со стороны ЕС и США, она отказалась присоединиться к санкциям ЕС против России, хотя является кандидатом на членство в блоке.

Ранее Александар Вучич заявил, что будет принимать меры против сербов, которые решили присоединиться к рядам частной военной компании "Вагнер" и отправиться в Украину на войну.

Темы: СербиясанкцииРосcия
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