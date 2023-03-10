КНДР провела навчання з імітацією нападу на Південну Корею

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин керував артилерійськими навчаннями з бойовою стрільбою, що імітували напад на південнокорейський аеродром, і закликав свої війська бути готовими відповісти на "шалені кроки ворога з підготовки до війни".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що Кім Чен Ин закликав свої війська бути готовими "дати гідну відсіч і стримати" військові дії ворогів КНДР, які, за його словами, здійснюють "всілякі більш шалені кроки з підготовки до війни".

Він сказав, що фронтові підрозділи повинні вдосконалювати свої можливості для виконання двох основних "стратегічних місій, тобто, по-перше, стримування війни і, по-друге, перехоплення ініціативи у війні".

У повідомленні ЦТАК не уточнюється, які саме види озброєнь були задіяні в навчаннях у четвер і скільки ракет було випущено. Деякі з новітніх видів зброї малої дальності, націленої на Південну Корею, включають великогабаритні реактивні системи залпового вогню, які, на думку експертів, розмивають межі між артилерією і балістичними ракетними системами.

На фотографіях видно щонайменше шість ракет, випущених з пускових установок, вишикуваних у невстановленому прибережному лісовому масиві.

Повідомлення північнокорейських державних ЗМІ в п'ятницю з'явилося наступного дня після того, як військові Південної Кореї зафіксували запуск щонайменше однієї балістичної ракети малої дальності в бік моря з майданчика поблизу західного прибережного міста Нампо.

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Нещодавно Сполучені Штати відправили бомбардувальники дальнього радіусу дії B-1B і B-52 для проведення кількох раундів спільних повітряних навчань з південнокорейськими військовими літаками.

Цього місяця союзники також готуються до найбільших за останні роки спільних польових навчань для протидії зростаючій загрозі ядерного арсеналу КНДР.