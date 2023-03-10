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КНДР провела учения с имитацией нападения на Южную Корею

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 13:03
КНДР провела учения с имитацией нападения на Южную Корею

Северокорейский лидер Ким Чен Ын руководил артиллерийскими учениями с боевыми стрельбами, которые имитировали нападение на южнокорейский аэродром, и призвал свои войска быть готовыми ответить на "безумные шаги врага по подготовке к войне".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Официальное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын призвал свои войска быть готовыми "дать достойный отпор и сдержать" военные действия врагов КНДР, которые, по его словам, осуществляют "всевозможные более безумные шаги по подготовке к войне".

Он сказал, что фронтовые подразделения должны совершенствовать свои возможности для выполнения двух основных "стратегических миссий, то есть, во-первых, сдерживание войны и, во-вторых, перехват инициативы в войне". 

 

В сообщении ЦТАК не уточняется, какие именно виды вооружений были задействованы в учениях в четверг и сколько ракет было выпущено. Некоторые из новейших видов оружия малой дальности, нацеленного на Южную Корею, включают крупногабаритные реактивные системы залпового огня, которые, по мнению экспертов, размывают границы между артиллерией и баллистическими ракетными системами. 

 

На фотографиях видно по меньшей мере шесть ракет, выпущенных из пусковых установок, выстроенных в неустановленном прибрежном лесном массиве.

Сообщение северокорейских государственных СМИ в пятницу появилось на следующий день после того, как военные Южной Кореи зафиксировали запуск по меньшей мере одной баллистической ракеты малой дальности в сторону моря с площадки вблизи западного прибрежного города Нампо.

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Недавно Соединенные Штаты отправили бомбардировщики дальнего радиуса действия B-1B и B-52 для проведения нескольких раундов совместных воздушных учений с южнокорейскими военными самолетами.

В этом месяце союзники также готовятся к крупнейшим за последние годы совместным полевым учениям для противодействия растущей угрозе ядерного арсенала КНДР.

Темы: КНДРЮжная Корея
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