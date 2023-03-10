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Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні зразки зброї, наданої США - ЗМІ

П'ятниця, 10 березня 2023, 12:24

Росія захоплює на полі бою деяке озброєння і техніку, надані США і НАТО Україні і відправляє до Ірану, де, на думку США, Тегеран намагатиметься переробити ці системи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили CNN чотири джерела, знайомі з цим питанням.

За останній рік офіційні особи США, НАТО та інших західних країн стали свідками кількох випадків захоплення російськими військами меншого за розміром, наплічного озброєння, в тому числі протитанкових комплексів Javelin і зенітно-ракетних комплексів Stinger, які українські війська іноді були змушені залишити на полі бою, розповіли джерела телеканалу.

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У багатьох з цих випадків Росія переправляла обладнання до Ірану для демонтажу та аналізу, ймовірно, для того, щоб іранські військові могли спробувати створити власну версію цієї зброї, повідомили джерела.

Росія вважає, що продовження поставок захопленої західної зброї до Ірану стимулюватиме Тегеран продовжувати підтримувати війну Росії в Україні, повідомили джерела.

Американські чиновники не вважають, що ця проблема є широкомасштабною або систематичною, а українські військові з початку війни взяли за звичку повідомляти Пентагон про будь-які втрати американської техніки російськими військами, кажуть чиновники.

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Тим не менш, американські чиновники визнають, що це питання важко відстежити.

Неясно, чи вдалося Ірану успішно переробити американську зброю, захоплену в Україні, але Тегеран виявився дуже вправним у розробці систем озброєнь на основі американського обладнання, захопленого в минулому.

Ключова зброя в арсеналі Ірану - протитанкова керована ракета "Туфан" - була розроблена на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х роках. У 2011 році іранці також перехопили американський безпілотник Lockheed Martin RQ-170 "Sentinel" і переробили його для створення нового безпілотника, який перетнув повітряний простір Ізраїлю в 2018 році, перш ніж був збитий. 

Ця координація є ще одним прикладом зростаючого оборонного партнерства Москви з Тегераном, яке посилилося за останній рік, оскільки Росія все більше відчайдушно потребує зовнішньої військової підтримки у своїй війні проти України. Як заявив минулого місяця речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, це партнерство не лише ще більше дестабілізує Україну, але й може загрожувати сусідам Ірану на Близькому Сході.

Як повідомлялося, США не виявили жодних доказів того, щоб зброя, яку вони надали Києву, потрапила за межі України.

Теми: РосіяІранЗМІ
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