Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия отправляет в Иран захваченные в Украине образцы оружия, предоставленного США - СМИ

Пятница, 10 марта 2023, 12:24

Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили CNN четыре источника, знакомые с этим вопросом.

За последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя, рассказали источники телеканала.

Реклама:

Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщили источники.

Россия считает, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине, сообщили источники.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками, говорят чиновники.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Ключевое оружие в арсенале Ирана - противотанковая управляемая ракета "Туфан" - была разработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и переделали его для создания нового беспилотника, который пересек воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.

Эта координация является еще одним примером растущего оборонного партнерства Москвы с Тегераном, которое усилилось за последний год, поскольку Россия все больше отчаянно нуждается во внешней военной поддержке в своей войне против Украины. Как заявил в прошлом месяце представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, это партнерство не только еще больше дестабилизирует Украину, но и может угрожать соседям Ирана на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, США не обнаружили никаких доказательств того, чтобы оружие, которое они предоставили Киеву, попало за пределы Украины.

Темы: РосcияИранСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
Китай не пускает российских туристов вопреки договоенностям о безвизе
В Дании сократят штат российского посольства
Путин заявил, что скоро встретится с лидером Китая
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: