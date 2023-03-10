Россия отправляет в Иран захваченные в Украине образцы оружия, предоставленного США - СМИ

Россия захватывает на поле боя некоторое вооружение и технику, предоставленные США и НАТО Украине и отправляет в Иран, где, по мнению США, Тегеран будет пытаться переделать эти системы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили CNN четыре источника, знакомые с этим вопросом.

За последний год официальные лица США, НАТО и других западных стран стали свидетелями нескольких случаев захвата российскими войсками меньшего по размеру, наплечного вооружения, в том числе противотанковых комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger, которые украинские войска иногда были вынуждены оставить на поле боя, рассказали источники телеканала.

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Во многих из этих случаев Россия переправляла оборудование в Иран для демонтажа и анализа, вероятно, для того, чтобы иранские военные могли попытаться создать собственную версию этого оружия, сообщили источники.

Россия считает, что продолжение поставок захваченного западного оружия в Иран будет стимулировать Тегеран продолжать поддерживать войну России в Украине, сообщили источники.

Американские чиновники не считают, что эта проблема является широкомасштабной или систематической, а украинские военные с начала войны взяли за привычку сообщать Пентагон о любых потерях американской техники российскими войсками, говорят чиновники.

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Тем не менее, американские чиновники признают, что этот вопрос трудно отследить.

Неясно, удалось ли Ирану успешно переделать американское оружие, захваченное в Украине, но Тегеран оказался очень искусным в разработке систем вооружений на основе американского оборудования, захваченного в прошлом.

Ключевое оружие в арсенале Ирана - противотанковая управляемая ракета "Туфан" - была разработана на основе американской ракеты BGM-71 TOW в 1970-х годах. В 2011 году иранцы также перехватили американский беспилотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel и переделали его для создания нового беспилотника, который пересек воздушное пространство Израиля в 2018 году, прежде чем был сбит.

Эта координация является еще одним примером растущего оборонного партнерства Москвы с Тегераном, которое усилилось за последний год, поскольку Россия все больше отчаянно нуждается во внешней военной поддержке в своей войне против Украины. Как заявил в прошлом месяце представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, это партнерство не только еще больше дестабилизирует Украину, но и может угрожать соседям Ирана на Ближнем Востоке.

Как сообщалось, США не обнаружили никаких доказательств того, чтобы оружие, которое они предоставили Киеву, попало за пределы Украины.