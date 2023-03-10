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Верещук очолила Координаційний штаб із захисту прав дитини в умовах воєнного стану

Ірина БалачукП'ятниця, 10 березня 2023, 13:13
Верещук очолила Координаційний штаб із захисту прав дитини в умовах воєнного стану
Ірина Верещук. Фото з сайту Мінреінтеграції

Кабмін призначив віцепрем'єрку – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук головою Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

Джерело: сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з посиланням на рішення уряду від 10 березня

Деталі: Кабмін також розширив перелік функцій Коордштабу. Відтепер орган:

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  • координує дії органів влади зі сприяння інтеграції евакуйованих дітей на новому місці проживання,
  • слідкує за дотриманням прав дітей-переселенців,
  • координує заходи з повернення в Україну дітей, депортованих на тимчасово окуповану територію або територію Росії чи інших країн.

Верещук наголосила, що зусилля Коордштабу будуть спрямовані на те, щоб після евакуації із зон бойових дій українські діти перебували в безпеці. Також, за її словами, для дітей мають бути створені належні умови проживання, навчання і психологічної реабілітації.  

Для довідки: Координаційний штаб створили у березні 2022 року для координації дій органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях захисту прав дитини в умовах воєнного стану.

Теми: дітипереселенцівійна
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