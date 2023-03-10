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Верещук возглавила Координационный штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения

Ирина БалачукПятница, 10 марта 2023, 13:13
Верещук возглавила Координационный штаб по защите прав ребенка в условиях военного положения
Ирина Верещук. Фото с сайта Минреинтеграции

Кабмин назначил вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук главой Координационного штаба по вопросам защиты прав ребенка в условиях военного положения.

Источник: сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на решение правительства от 10 марта

Детали: Кабмин также расширил перечень функций Коордштаба. Отныне орган:

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  • координирует действия органов власти по содействию интеграции эвакуированных детей на новом месте жительства,
  • следит за соблюдением прав детей-переселенцев,
  • координирует мероприятия по возвращению в Украину детей, депортированных на временно оккупированную территорию или территорию России и других стран.

Верещук отметила, что усилия Коордштаба будут направлены на то, чтобы после эвакуации из зон боевых действий украинские дети находились в безопасности. Также, по ее словам, для детей должны быть созданы надлежащие условия проживания, обучения и психологической реабилитации. 

Для справки: Координационный штаб создали в марте 2022 года для координации действий органов исполнительной власти и местного самоуправления в вопросах защиты прав ребенка в условиях военного положения.

Темы: детипереселенцывойна
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