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Стрілянина в центрі "Свідків Єгови" у Гамбурзі: серед поранених громадянка України

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 13:21
Стрілянина в центрі Свідків Єгови у Гамбурзі: серед поранених громадянка України
скриншот

Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. 

Про це повідомив у коментарі "Європейській правді" речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, зараз українців надається необхідна медична допомога, загроз її життю немає. 

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Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої, додав Ніколенко.

Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати громадянці України консульську допомогу.

У німецькому Гамбурзі пізно ввечері 9 березня сталася стрілянини під час організованого "Свідками Єгови" заходу, загинули вісім людей, і нападник, ймовірно, серед загиблих.

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За даними ЗМІ, чоловік, який влаштував стрілянину, в минулому сам належав до цієї релігійної громади.

Влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець був один.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав смертельну стрілянину жорстоким актом насильства. 

Теми: надзвичайна подіяНімеччина
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