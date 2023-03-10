Стрілянина в центрі "Свідків Єгови" у Гамбурзі: серед поранених громадянка України

Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка.

Про це повідомив у коментарі "Європейській правді" речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, зараз українців надається необхідна медична допомога, загроз її життю немає.

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Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої, додав Ніколенко.

Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати громадянці України консульську допомогу.

У німецькому Гамбурзі пізно ввечері 9 березня сталася стрілянини під час організованого "Свідками Єгови" заходу, загинули вісім людей, і нападник, ймовірно, серед загиблих.

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За даними ЗМІ, чоловік, який влаштував стрілянину, в минулому сам належав до цієї релігійної громади.

Влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець був один.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав смертельну стрілянину жорстоким актом насильства.