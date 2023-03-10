Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стрілянина в центрі "Свідків Єгови" у Гамбурзі: серед поранених громадянка України

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 14:21
Стрілянина в центрі Свідків Єгови у Гамбурзі: серед поранених громадянка України
скриншот

Внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення українська громадянка. 

Про це повідомив у коментарі "Європейській правді" речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, зараз українців надається необхідна медична допомога, загроз її життю немає. 

Генеральне консульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями в контексті розслідування нападу, встановлює зв‘язок із рідними постраждалої, додав Ніколенко.

Найближчим часом український консул також відвідає лікарню, аби надати громадянці України консульську допомогу.

У німецькому Гамбурзі пізно ввечері 9 березня сталася стрілянини під час організованого "Свідками Єгови" заходу, загинули вісім людей, і нападник, ймовірно, серед загиблих.

За даними ЗМІ, чоловік, який влаштував стрілянину, в минулому сам належав до цієї релігійної громади.

ВІДЕО ДНЯ

Влада кваліфікує цей акт як умисне вбивство. Правоохоронці припускають, що злочинець був один.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав смертельну стрілянину жорстоким актом насильства. 

Теми: надзвичайна подіяНімеччина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
надзвичайна подія
Падіння вертольота МВС у Броварах: Шмигаль заявив, що у слідства є дані "чорної скриньки"
У Подгориці в результаті вибуху в суді є загиблий та поранені
Зіткнення потягів у Греції: кількість загиблих досягла 46
Останні новини
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
20:23
Ексочільника ДПЗКУ екстрадували до України
Усі новини...