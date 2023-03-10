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Стрельба в центре "Свидетелей Иеговы" в Гамбурге: среди раненых украинка

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 14:21
Стрельба в центре Свидетелей Иеговы в Гамбурге: среди раненых украинка
скриншот

В результате стрельбы в молитвенном доме Гамбурга получила ранения украинская гражданка. 

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, сейчас украинке оказывается необходимая медицинская помощь, угроз ее жизни нет. 

Генеральное консульство Украины в Гамбурге взаимодействует с немецкими правоохранителями в контексте расследования нападения, устанавливает связь с родными пострадавшей, добавил Николенко.

В ближайшее время украинский консул также посетит больницу, чтобы предоставить гражданке Украины консульскую помощь.

В немецком Гамбурге поздно вечером 9 марта произошла стрельба во время организованного "Свидетелями Иеговы" мероприятия, погибли восемь человек, и нападавший, вероятно, среди погибших.

По данным СМИ, мужчина, устроивший стрельбу, в прошлом сам принадлежал к этой религиозной общине.

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Власти квалифицируют этот акт как умышленное убийство. Правоохранители предполагают, что преступник был один.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смертельную стрельбу жестоким актом насилия.

Темы: чрезвычайное происшествиеГермания
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