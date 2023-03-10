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Росія і олігархи-втікачі намагаються дестабілізувати Молдову - глава МВС у Брюсселі

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 13:44
Росія і олігархи-втікачі намагаються дестабілізувати Молдову - глава МВС у Брюсселі
Ана Ревенко, скриншот

Ситуація в Молдові є надзвичайно нестабільною через спроби Росії розпалити державний переворот, щоб повалити проєвропейський уряд.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Ана Ревенко на спільній пресконференції з єврокомісаркою із внутрішніх справ Ілвою Йоханссон у Брюсселі, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми бачимо, як Москва, групи інтересів і олігархи-втікачі об’єднують усі свої зусилля та ресурси, щоб підвищити рівень дестабілізації в Республіці Молдова і змінити демократичний курс у Кишиневі", – сказала Ревенко.

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Відповідаючи на запитання, чи може Молдова стати наступною Україною, Ревенко сказала, що наступними цілями Росії є "демократія та мир у Європі", і закликала ЄС продовжувати підтримувати Кишинів.

"Молдова лише перешкоджає намірам Росії порушити стабільність в Європі. Ми можемо зберегти її та захистити, лише об’єднавшись", - додала вона.

У п'ятницю повідомлялося, що у Молдові силовики проводять нові обшуки у фігурантів справи про підготовку масових заворушень.

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У партії "Шор", яку влада звинувачує в намірі влаштувати погроми, назвали інформацію про свою участь у незаконних діяннях провокацією.

Восени 2022 року правоохоронці провели кілька обшуків у справі про підготовку масових заворушень і вилучили понад 380 тисяч леїв (близько 750 тисяч грн). Статус підозрюваних у справі отримали вісім осіб.

Про роль партії "Шор" у розхитуванні політичної ситуації у Молдові ЄвроПравда детально розповідала у відеоблозі та у статті Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

Теми: РосіяМолдова
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