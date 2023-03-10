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Россия и беглые олигархи пытаются дестабилизировать Молдову - глава МВД в Брюсселе

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 13:44
Россия и беглые олигархи пытаются дестабилизировать Молдову - глава МВД в Брюсселе
Ана Ревенко, скриншот

Ситуация в Молдове чрезвычайно нестабильна из-за попыток России разжечь государственный переворот, чтобы свергнуть проевропейское правительство.

Об этом заявила министр внутренних дел Ана Ревенко на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон в Брюсселе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Мы видим, как Москва, группы интересов и беглые олигархи объединяют все свои усилия и ресурсы, чтобы повысить уровень дестабилизации в Республике Молдова и изменить демократический курс в Кишиневе", - сказала Ревенко.

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Отвечая на вопрос, может ли Молдова стать следующей Украиной, Ревенко сказала, что следующими целями России являются "демократия и мир в Европе", и призвала ЕС продолжать поддерживать Кишинев.

"Молдова лишь препятствует намерениям России нарушить стабильность в Европе. Мы можем сохранить ее и защитить, только объединившись", - добавила она.

В пятницу сообщалось, что в Молдове силовики проводят новые обыски у фигурантов дела о подготовке массовых беспорядков.

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В партии "Шор", которую власти обвиняют в намерении устроить погромы, назвали информацию о своем участии в незаконных деяниях провокацией.

Осенью 2022 года правоохранители провели несколько обысков по делу о подготовке массовых беспорядков и изъяли более 380 тысяч леев (около 750 тысяч грн).

Статус подозреваемых по делу получили восемь человек.

О роли партии "Шор" в раскачивании политической ситуации в Молдове ЕвроПравда подробно рассказывала в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: РосcияМолдова
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