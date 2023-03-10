У Росії у співробітників держкомпаній і чиновників забирають закордонні паспорти – росЗМІ

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що у співробітників держкомпаній і чиновників у Росії стали забирати закордонні паспорти.

Джерело: розслідувальний проєкт "Система", створений журналістами "Настоящего времени" і "Радіо Свобода", з посиланням на співрозмовників у різних структурах

Дослівно "Система": "Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році багато співробітників російських відомств, державних компаній і держкорпорацій стали фактично невиїзними. Деяких із них прямо попросили здати на зберігання закордонні паспорти".

Деталі: Наразі такі дії влади посилися. А причиною цього нібито стало те, що кілька російських депутатів опублікували в соцмережах світлини з січневих відпусток у Мексиці та Дубаї.

Співрозмовники проєкту розповіли, що в деяких випадках ідеться про те, щоб віддати документ на зберігання ФСБ, у деяких – у спеціальний відділ за місцем роботи. Людям, які цього не зроблять, пропонують звільнитися.

У деяких випадках співробітники ФСБ натякають, що в разі відмови здати паспорт його можуть якимось чином "анулювати" – і цей документ у будь-якому разі не допоможе виїхати за кордон.

За словами джерел "Системи", єдиного правила або розпорядження щодо закордонних паспортів немає. В одних компаніях обмежуються "суворою рекомендацією" уникати закордонного відпочинку, у других – забороняють будь-який виїзд за кордон, у третіх – рекомендують не їхати за межі Євразійської економічної зони (входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Росія – ред.) або зони країн Організації Договору про колективну безпеку.

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Джерело проєкту, близьке до адміністрації російського президента, каже, що більшість кремлівських співробітників "навіть і не намагаються" кудись виїхати.

Інше джерело при цьому стверджує, що деякі з них протягом 2022 року "цілком спокійно" їздили до "нейтральних" з точки зору російського політичного керівництва країн. Але дозвіл на такий виїзд міг підписувати особисто глава кремлівської адміністрації Антон Вайно.

Повідомляється, що в деяких російських міністерствах людей випускають, наприклад, в ОАЕ, але із зобов'язанням заповнити звіт про поїздку після повернення.

Проєкт нагадує, що про посилення правил для російських чиновників на відвідування зарубіжжя стало відомо ще у 2014 році, після анексії Росією Криму. Але тоді обмеження торкнулися співробітників силових відомств і суддів. Заборону на виїзд формально пояснювали формою допуску до держтаємниці.

Також зазначається, що в російському уряді після 2014 року узгодження виїзду іноді були буквально на рівні "їздіть куди хочете, тільки без фотографій у соцмережах".

Для довідки: Російське законодавство дає змогу обмежувати виїзд чиновникам і співробітникам держкомпаній, а також вилучати в них закордонні паспорти, якщо в них є доступ до держтаємниці. Також виїзд може бути обмежений для військовослужбовців і тих, хто проходить альтернативну службу, чинних і колишніх співробітників ФСБ протягом 5 років після звільнення.