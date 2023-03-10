В России у сотрудников госкомпаний и чиновников забирают загранпаспорта – росСМИ

Журналисты-расследователи выяснили, что у сотрудников госкомпаний и чиновников в России стали забирать загранпаспорта.

Источник: расследовательский проект "Система", созданный журналистами "Настоящего времени" и "Радио Свобода", со ссылкой на собеседников в разных структурах

Дословно "Система": "После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году многие сотрудники российских ведомств, государственных компаний и госкорпораций стали фактически невыездными. Некоторых из них прямо попросили сдать на хранение загранпаспорта".

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Детали: Сейчас такие действия власти усилились. А причиной этого якобы стало то, что несколько российских депутатов опубликовали в соцсетях фотографии с январских отпусков Мексике и Дубае.

Собеседники проекта рассказали, что в некоторых случаях речь идет о том, чтобы отдать документ на хранение ФСБ, в некоторых – в специальный отдел по месту работы. Людям, которые этого не сделают, предлагают уволиться.

В некоторых случаях сотрудники ФСБ намекают, что в случае отказа сдать паспорт его могут каким-то образом "аннулировать" – и этот документ в любом случае не поможет выехать за границу.

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По словам источников "Системы", единого правила или распоряжения относительно загранпаспортов нет. В одних компаниях ограничиваются "строгой рекомендацией" избегать заграничного отдыха, в других – запрещают любой выезд за границу, в третьих – рекомендуют не ехать за пределы Евразийской экономической зоны (входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия – ред.) или зоны стран Организации Договора о коллективной безопасности.

Источник проекта, близкий к администрации российского президента, говорит, что большинство кремлевских сотрудников "даже и не пытаются" куда-то выехать.

Другой источник при этом утверждает, что некоторые из них в течение 2022 года "вполне спокойно" ездили по "нейтральным" с точки зрения российского политического руководства странам. Но разрешение на такой выезд мог подписывать лично глава кремлевской администрации Антон Вайно.

Сообщается, что в некоторых российских министерствах людей выпускают, например, в ОАЭ, но с обязательством заполнить отчет о поездке по возвращении.

Проект напоминает, что об ужесточении правил для российских чиновников на посещение зарубежья стало известно еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. Но тогда ограничения коснулись сотрудников силовых ведомств и судей. Запрет на выезд формально объяснялся формой допуска к гостайне.

Также отмечается, что в российском правительстве после 2014 года согласования выезда иногда были буквально на уровне "ездите куда хотите, только без фотографий в соцсетях".

Для справки: Российское законодательство позволяет ограничивать выезд чиновникам и сотрудникам госкомпаний, а также изымать у них загранпаспорта, если у них есть доступ к гостайне. Также выезд может быть ограничен для военнослужащих и проходящих альтернативную службу, действующих и бывших сотрудников ФСБ в течение 5 лет после увольнения.