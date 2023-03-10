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Прем'єр Британії: Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз не час для них

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 14:54

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них.

Про це він сказав під час поїздки до Парижа, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Сунак сказав, що підтримує президента Володимира Зеленського, щоб він був у "найкращій ситуації для проведення цих переговорів".

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Британський прем'єр зазначив, що зараз не час для мирних переговорів, і підтвердив свою готовність надати додаткову підтримку Україні, щоб забезпечити їй перевагу на полі бою.

"Звичайно, це закінчиться, як і всі конфлікти, за столом переговорів, але це рішення має прийняти Україна. І що нам потрібно зробити, так це поставити їх у найкращу можливу ситуацію для проведення цих переговорів у відповідний момент, який має сенс для них", - сказав Сунак.

"Але наразі пріоритетом має бути надання їм ресурсів, тренувань і підтримки, необхідних для просування вперед і створення переваги на полі бою", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що Сунак і президент Франції Еммануель Макрон погодять співпрацю у розробці високоточної ударної зброї для боротьби з російською загрозою.

Теми: Велика БританіяСунак
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