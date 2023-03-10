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Премьер Британии: Война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас не время для них

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 14:54

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.

Об этом он сказал во время поездки в Париж, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сунак сказал, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

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Британский премьер отметил, что сейчас не время для мирных переговоров, и подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров в соответствующий момент, который имеет смысл для них", - сказал Сунак.

"Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, тренировок и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.

Темы: ВеликобританияСунак
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