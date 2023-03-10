Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Британии: Война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас не время для них

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 15:54

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.

Об этом он сказал во время поездки в Париж, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Сунак сказал, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

Британский премьер отметил, что сейчас не время для мирных переговоров, и подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров в соответствующий момент, который имеет смысл для них", - сказал Сунак.

"Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, тренировок и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон согласуют сотрудничество в разработке высокоточного ударного оружия для борьбы с российской угрозой.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВеликобританияСунак
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Великобритания
Смерть 14-летней украинки в Британии: полиция говорит о несчастном случае
Великобритания и Франция будут вместе тренировать украинских морпехов
Сунак и Макрон согласуют совместную разработку высокоточного оружия для защиты от угрозы РФ
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...