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Віцеспікер Грузії заявив, що з України повертаються бійці, які "підігрівають революційний сценарій"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 15:27

Віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися в країну, щоб підштовхувати молодь до революційного сценарію.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

"Можна сказати напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", - сказав Вольський, який є одним із лідерів керівної партії "Грузинська мрія".

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Він додав, що "певна група молоді" намагається перешкодити "розвитку політичних процесів", вказавши, зокрема, на лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі.

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання бійця Надіма Хмаладзе, який повернувся з України. Його затримали на площі Свободи в Тбілісі 8 березня за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

Хмаладзе каже, що не скоював жодного правопорушення. Його відпустили із СІЗО, після чого Хмаладзе виступив на акції біля парламенту. Він закликав учасників мітингу не зупинятися, додавши, що за відкликанням законопроєкту про "іноагентів" має послідувати "відкликання" чинної влади.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка "вбила" законопроєкт про "іноагентів", що спричинив масові протести.

Про те, чи достатньо цих поступок для того, щоб заспокоїти протест, і як протести змінять Грузію та її шанси на європейське майбутнє читайте в статті - Проміжна перемога європейської Грузії: чого досягли протести у Тбілісі.

Теми: ГрузіяУкраїнамітингивійна
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