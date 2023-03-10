Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Віцеспікер Грузії заявив, що з України повертаються бійці, які "підігрівають революційний сценарій"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 16:27

Віцеспікер парламенту Грузії Гія Вольський заявив, що прихильники колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, які воювали в Україні, повернулися в країну, щоб підштовхувати молодь до революційного сценарію.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

"Можна сказати напевно, що з України приїхала певна група прихильників Саакашвілі, прихильників "Нацруху", це бійці, які постараються, використавши цю молодіжну енергію, не знімати з порядку денного цей революційний процес", - сказав Вольський, який є одним із лідерів керівної партії "Грузинська мрія".

Він додав, що "певна група молоді" намагається перешкодити "розвитку політичних процесів", вказавши, зокрема, на лідера "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі.

Раніше ЗМІ повідомляли про затримання бійця Надіма Хмаладзе, який повернувся з України. Його затримали на площі Свободи в Тбілісі 8 березня за звинуваченням у непокорі поліції та хуліганстві.

Хмаладзе каже, що не скоював жодного правопорушення. Його відпустили із СІЗО, після чого Хмаладзе виступив на акції біля парламенту. Він закликав учасників мітингу не зупинятися, додавши, що за відкликанням законопроєкту про "іноагентів" має послідувати "відкликання" чинної влади.

Нагадаємо, парламент Грузії 10 березня провів офіційну процедуру, яка "вбила" законопроєкт про "іноагентів", що спричинив масові протести.

ВІДЕО ДНЯ

Про те, чи достатньо цих поступок для того, щоб заспокоїти протест, і як протести змінять Грузію та її шанси на європейське майбутнє читайте в статті - Проміжна перемога європейської Грузії: чого досягли протести у Тбілісі.

Теми: ГрузіяУкраїнамітингивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Грузія
Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"
У Грузії затримали бійця, який воював в Україні проти росіян
У Грузії на акції протесту опозиція вимагає відставки уряду та дострокових виборів
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...