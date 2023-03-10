Вице-спикер Грузии заявил, что из Украины возвращаются бойцы, которые "подогревают революционный сценарий"

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники бывшего президента Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, вернулись в страну, чтобы подталкивать молодежь к революционному сценарию.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

"Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников "Нацдвижения", это бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс", - сказал Вольский, который является одним из лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

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Он добавил, что "определенная группа молодежи" пытается помешать "развитию политических процессов", указав, в частности, на лидера "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.

Ранее СМИ сообщали о задержании бойца Надима Хмаладзе, который вернулся из Украины. Его задержали на площади Свободы в Тбилиси 8 марта по обвинению в неповиновении полиции и хулиганстве.

Хмаладзе говорит, что не совершал никакого правонарушения. Его отпустили из СИЗО, после чего Хмаладзе выступил на акции возле парламента. Он призвал участников митинга не останавливаться, добавив, что за отзывом законопроекта об "иноагентах" должен последовать "отзыв" действующей власти.

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Напомним, парламент Грузии 10 марта провел официальную процедуру, которая "убила" законопроект об "иноагентах", вызвавший массовые протесты.

О том, достаточно ли этих уступок для того, чтобы успокоить протест, и как протесты изменят Грузию и ее шансы на европейское будущее читайте в статье Промежуточная победа европейской Грузии: чего достигли протесты в Тбилиси.