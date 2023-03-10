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Глави МЗС країн G7 і України провели зустріч після ракетної атаки РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 16:02

Міністри закордонних справ країн Групи семи та України провели зустріч після ракетної атаки РФ, щоб обговорити потреби України.

Про це повідомив у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Після вчорашнього удару Росії по енергосистемі України ми провели зустріч G7+, скликану міністром закордонних справ Японії Хаясі та очолювану держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Енергетична коаліція готова задовольнити нагальні потреби, підготуватися до наступного зимового сезону та інвестувати в довгострокову модернізацію енергетики України", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок масованої ракетної атаки росіян 9 березня було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури в Києві та кількох областях, були запроваджені стабілізаційні відключення.

Станом на 10 березня у всіх регіонах відновлено енергопостачання.

Теми: ракетний ударРосія
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