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Главы МИД стран G7 и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 16:02

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ, чтобы обсудить потребности Украины.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"После вчерашнего удара России по энергосистеме Украины мы провели встречу G7+, созванную министром иностранных дел Японии Хаяси и возглавляемую госсекретарем США Энтони Блинкеном. Энергетическая коалиция готова удовлетворить насущные потребности, подготовиться к следующему зимнему сезону и инвестировать в долгосрочную модернизацию энергетики Украины", - говорится в сообщении.

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В результате массированной ракетной атаки россиян 9 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и нескольких областях, были введены стабилизационные отключения.

По состоянию на 10 марта во всех регионах энергоснабжение восстановлено.

Темы: ракетный ударРосcия
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