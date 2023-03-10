Главы МИД стран G7 и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и Украины провели встречу после ракетной атаки РФ, чтобы обсудить потребности Украины.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"После вчерашнего удара России по энергосистеме Украины мы провели встречу G7+, созванную министром иностранных дел Японии Хаяси и возглавляемую госсекретарем США Энтони Блинкеном. Энергетическая коалиция готова удовлетворить насущные потребности, подготовиться к следующему зимнему сезону и инвестировать в долгосрочную модернизацию энергетики Украины", - говорится в сообщении.

В результате массированной ракетной атаки россиян 9 марта были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Киеве и нескольких областях, были введены стабилизационные отключения.

По состоянию на 10 марта во всех регионах энергоснабжение восстановлено.