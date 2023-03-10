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Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 16:19
Китай відправляв Росії деталі для вертольотів попри санкції – CNN
Російський гвинтокрил Мі-171Ш, фото з Вікіпедії

Журналісти отримали митні документи, які свідчать, що у 2022 році Китай продовжував відправляти деталі для російських гелікоптерів, у тому числі воєнного призначення, компанії в РФ, яка перебуває під санкціями США за причетність до війни проти України.

Джерело: CNN із посиланням на дані митниць, отримані з двох джерел

Деталі: Митні документи свідчать, що протягом минулого року, принаймні до середини листопада пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів, зокрема деталі для гелікоптерів і радіообладнання класу "повітря-земля", російській фірмі, на яку США наклали санкції через її причетність до війни проти України. 

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Давній торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів Улан-Уденський авіаційний завод – також продовжував надсилати запчастини та кілька вертольотів пекінській компанії минулого року.

CNN повідомляє, що більшість деталей гелікоптера, що постачалися до РФ, мали маркування для використання в багатоцільовому вертольоті Мі-171Е, призначеному для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель чоппера з Росії більше 10 років тому.

Водночас три поставки від Poly Technologies були позначені як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням і використовувався у війні Росії проти України.

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Митні записи отримані з двох джерел. Перші дані надані компанією з торгових даних Import Genius, чия інформація зібрана з вторинних джерел з офіційної російської митниці та записів про відправлення. 

Вашингтонський мозковий центр C4ADS, який збирає офіційні митні записи від багатьох сторонніх постачальників, надав другий масив даних. 

CNN не перевіряв незалежно ці дані.

Теми: КитайРосіязброяавіа
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