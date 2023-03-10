Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN

Журналисты получили таможенные документы, свидетельствующие, что в 2022 году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в РФ, которая находится под санкциями США за причастность к войне против Украины.

Источник: CNN со ссылкой на данные таможен, полученные из двух источников

Детали: Таможенные документы свидетельствуют, что в течение прошлого года, по крайней мере до середины ноября пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в том числе детали для вертолетов и радиооборудование класса "воздух-земля", российской фирме, на которую США наложили санкции за ее причастность к войне против Украины.

Реклама:

Давний торговый партнер Poly Technology – поставщик военных вертолетов Улан-Удэнский авиационный завод – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году.

CNN сообщает, что большинство деталей вертолета, поставляемых в РФ, имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е, предназначенном для транспортировки, поиска и спасения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель чоппера из России более 10 лет назад.

В то же время три поставки от Poly Technologies были обозначены как продукты для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Таможенные записи получены из двух источников. Первые данные предоставлены компанией по торговым данным Import Genius, чья информация собрана из вторичных источников из официальной российской таможни и записей об отправках.

Вашингтонский мозговой центр C4ADS, который собирает официальные таможенные записи от многих сторонних поставщиков, предоставил второй массив данных.

CNN не проверял независимо эти данные.