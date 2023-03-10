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Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN

Татьяна ЛозовенкоПятница, 10 марта 2023, 16:19
Китай отправлял России детали для вертолетов, несмотря на санкции – CNN
Российский вертолет Ми-171Ш, фото из Википедии

Журналисты получили таможенные документы, свидетельствующие, что в 2022 году Китай продолжал отправлять детали для российских вертолетов, в том числе военного назначения, компании в РФ, которая находится под санкциями США за причастность к войне против Украины.

Источник: CNN со ссылкой на данные таможен, полученные из двух источников

Детали: Таможенные документы свидетельствуют, что в течение прошлого года, по крайней мере до середины ноября пекинский оборонный подрядчик Poly Technologies отправил по меньшей мере дюжину грузов, в том числе детали для вертолетов и радиооборудование класса "воздух-земля", российской фирме, на которую США наложили санкции за ее причастность к войне против Украины. 

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Давний торговый партнер Poly Technology – поставщик военных вертолетов Улан-Удэнский авиационный завод – также продолжал отправлять запчасти и несколько вертолетов пекинской компании в прошлом году.

CNN сообщает, что большинство деталей вертолета, поставляемых в РФ, имели маркировку для использования в многоцелевом вертолете Ми-171Е, предназначенном для транспортировки, поиска и спасения. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай начал импортировать эту модель чоппера из России более 10 лет назад.

В то же время три поставки от Poly Technologies были обозначены как продукты для эксплуатации или обслуживания российского Ми-171Ш, военно-транспортного вертолета, который может быть оснащен вооружением и использовался в войне России против Украины.

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Таможенные записи получены из двух источников. Первые данные предоставлены компанией по торговым данным Import Genius, чья информация собрана из вторичных источников из официальной российской таможни и записей об отправках. 

Вашингтонский мозговой центр C4ADS, который собирает официальные таможенные записи от многих сторонних поставщиков, предоставил второй массив данных. 

CNN не проверял независимо эти данные.

Темы: КитайРосcияоружиеавиа
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