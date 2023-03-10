Нардепа від ОПЗЖ підозрюють у спробі заволодіти 8 га землі в Києві

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили спробу незаконного заволодіння землею та майном "Держбудкомбінату" та оголосили підозру чинному нардепу.

Джерело: САП, НАБУ та джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: Про підозру повідомлено народному депутату (за даними джерела УП, йдеться про представника забороненої ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка), екскерівнику Управління справами Апарату ВРУ – керуючому справами (за даними УП - Едуарду Багдасаряну) та колишнім посадовцям держпідприємства (колишні директор та працівник).

За даними слідства, на початку 2020 року у нардепа Ісаєнка виник план заволодіти ділянкою, на якій розташовувався "Держбудкомбінат", аби надалі побудувати там житловий комплекс.

Для цього він вступив у змову з працівниками держпідприємства та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ Багдасаряном, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія.

В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

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Згодом підозрювані планували знести будівлі й знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і несправність, а також скоротити працівників держпідприємства. Їхнім планам завадив накладений у серпні 2021 року за клопотанням НАБУ і САП арешт на земельну ділянку. Завдяки цьому її забудові вдалося запобігти, зазначають антикорупційники.

Довідавшись про початок досудового розслідування, особи вживали дій для уникнення відповідальності. Зокрема, вони планували звернутись до місцевої прокуратури із заявою про вчинення злочину та провести "необхідні" експертизи, що підтвердили б відсутність складу злочину, що у підсумку призвело б і до закриття провадження яке розслідують детективи НАБУ, зазначає прокуратура.

У НАБУ зазначають, що з огляду на суспільний резонанс публікують частину розсекречених негласних слідчих (розшукових) дій у цій справі.

За клопотанням сторони обвинувачення на вказану ділянку Вищим антикорупційним судом накладено арешт.

Двом особам – екзаступнику керівника Апарату ВРУ й експрацівнику ДП повідомили про підозру у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України, оскільки їх місцеперебування не встановлено, йдеться в повідомленні.

Довідково: Ісаєнко став депутатом у 2019-му році. До парламенту пройшов від "Опозиційної платформи - За життя".

Коли партію ОПЗЖ заборонили, а фракція в парламенті переформатувалася, Ісаєнко перейшов у депутатську групу "Відновлення України".