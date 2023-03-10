Нардепа от ОПЗЖ подозревают в попытке завладеть 8 га земли в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили попытку незаконного завладения землей и имуществом "Держбудкомбінату" и объявили подозрение действующему нардепу.

Источник: САП, НАБУ и источник УП в правоохранительных органах

Детали: О подозрении сообщено народному депутату (по данным источника УП, речь идет о представителе запрещенной ОПЗЖ Дмитрие Исаенко), экс-руководителю Управления делами Аппарата ВРУ - управляющему делами (по данным УП - Эдуарду Багдасаряну) и бывшим должностным лицам госпредприятия (бывшие директор и работник).

По данным следствия, в начале 2020 года у нардепа Исаенко возник план завладеть участком, на котором располагался "Держбудкомбінат", чтобы в дальнейшем построить там жилой комплекс.

Для этого он вступил в сговор с работниками госпредприятия и тогдашним заместителем руководителя Аппарата ВРУ Багдасаряном, в сферу управления которого входило упомянутое госпредприятие.

Экс-директор ГП вопреки закону и без согласования парламента провел аукцион для заключения инвестиционного договора на застройку земельного участка. В нем победила подконтрольная нардепу-организатору схемы компания.

В заключенном инвестиционном договоре размер долевого участия госпредприятия определили в сумме около 300 млн грн. В то же время, как установили НАБУ и САП, реальная стоимость участка и имущества составляла более 525 млн грн.

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Впоследствии подозреваемые планировали снести здание и уничтожить имущество комбината якобы из-за их устарелости и неисправности, а также сократить работников госпредприятия. Их планам помешал наложенный в августе 2021 года по ходатайству НАБУ и САП арест на земельный участок. Благодаря этому его застройку удалось предотвратить, отмечают антикоррупционеры.

Узнав о начале досудебного расследования, лица предпринимали действия для избежания ответственности. В частности, они планировали обратиться в местную прокуратуру с заявлением о совершении преступления и провести "необходимые" экспертизы, которые подтвердили бы отсутствие состава преступления, что в итоге привело бы и к закрытию производства, которое расследуют детективы НАБУ, отмечает прокуратура.

В НАБУ отмечают, что, учитывая общественный резонанс, публикуют часть рассекреченных негласных следственных (розыскных) действий по этому делу.

По ходатайству стороны обвинения на указанный участок Высшим антикоррупционным судом наложен арест.

Двум лицам - экс-заместителю руководителя Аппарата ВРУ и экс-работнику ГП сообщено о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины, поскольку их местонахождение не установлено, говорится в сообщении.

Справка: Исаенко стал депутатом в 2019-м году. В парламент прошел от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Когда партию ОПЗЖ запретили, а фракция в парламенте переформатировалась, Исаенко перешел в депутатскую группу "Восстановление Украины".