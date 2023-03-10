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Міжнародна федерація фехтування повернула росіян і білорусів до змагань

"Українська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 18:25
Міжнародна федерація фехтування повернула росіян і білорусів до змагань
Збірна Росії з фехтування, фото: AP

Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.

Джерело: Inside the games із посиланням на засідання FIE у п’ятницю, українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан

Деталі: Рішення набуде чинності з другої половини квітня цього року, напередодні  Чемпіонату світу з фехтування в Мілані, який запланований на липень. Це дозволить білоруським та російським спортсменам взяти участь у відборі на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі.

Рішення, чи зможуть спортсмени обох країн виступати під своїми прапорами, залежатиме від рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету.

Видання повідомляє, що російським і білоруським командам дозволили повернутися 85 голосами проти 51-го, троє утримались. Офіційним особам дозволили відвідувати змагання FIE 88 голосами проти 48-ми, двоє утрималися.

Дві спроби Федерації фехтування України заблокувати це рішення не увінчалися успіхом.

Українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан прокоментувала це рішення наступним чином: 

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Пряма мова: "Розчарування... Злість... Несправедливість... Це я відчуваю зараз.

Вони думають, що "спортсмени не несуть відповідальності", "спорт поза політикою", "ми всі одна сім'я і повинні жити в мирі", для своїх егоїстичних цілей. 

Ця думка руйнується в той момент, коли на твій дім, на твою землю падають бомби, коли тобі доводиться жити під вибухами, коли тобі доводиться йти на передову і захищати свою сім'ю від вбивств, від того, хто хоче зруйнувати твоє життя і багато чого такого, що навіть не снилося тобі в страшних снах. Ці люди ніколи не зрозуміють, поки це не станеться з ними".

Довідково: Відбірковий тур до Парижа-2024 з фехтування розпочинається 3 квітня і триватиме до 1 квітня наступного року.

Що цьому передувало: 

  • Спортсмени з Росії та Білорусі були відсторонені від участі у змаганнях FIE з березня минулого року через війну в Україні.
  • Раніше МОК заявляв, що "вивчає можливість" повернення спортсменів РФ та Білорусі до міжнародних змагань на "суворих умовах" нейтралітету, хоча це викликало гнівну реакцію в Україні і заклики до більшої ясності у визначенні нейтралітету групою з 35 країн.
  • До березня 2022 року президентом FIE був російський олігарх Алішер Усманов, який опинився під санкціями.

Теми: спортРосіяБілорусь
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