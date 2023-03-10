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Федерация фехтования допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях

"Украинская правда"Пятница, 10 марта 2023, 18:25
Федерация фехтования допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях
Сборная России по фехтованию, фото: AP

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам снова участвовать в соревнованиях, в частности в отборе на Олимпийские игры.

Источник: Inside the games со ссылкой на заседание FIE в пятницу, Украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан

Детали: Решение вступит в силу со второй половины апреля этого года, накануне Чемпионата мира по фехтованию в Милане, который запланирован на июль. Это позволит белорусским и российским спортсменам принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Решение, смогут ли спортсмены обеих стран выступать под своими флагами, будет зависеть от рекомендаций Международного олимпийского комитета.

Издание сообщает, что российским и белорусским командам разрешили вернуться 85 голосами против 51-го, трое воздержались. Официальным лицам разрешили посещать соревнования FIE 88 голосами против 48, двое воздержались.

Две попытки Федерации фехтования Украины заблокировать это решение не увенчались успехом.

Украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала это решение следующим образом: 

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Прямая речь: "Разочарование... Злость... Несправедливость... Это я чувствую сейчас.

Они думают, что "спортсмены не несут ответственности", "спорт вне политики", "мы все одна семья и должны жить в мире", для своих эгоистических целей. 

Это мнение рушится в тот момент, когда на твой дом, на твою землю падают бомбы, когда тебе приходится жить под взрывами, когда тебе приходится идти на передовую и защищать свою семью от убийств, от того, кто хочет разрушить твою жизнь и много чего такого, что даже не снилось тебе в страшных снах. Эти люди никогда не поймут, пока это не произойдет с ними".

Справочно: Отборочный тур в Париж-2024 по фехтованию начинается 3 апреля и продлится до 1 апреля следующего года.

Что этому предшествовало: 

  • Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от участия в соревнованиях FIE с марта прошлого года из-за войны в Украине.
  • Ранее МОК заявлял, что "изучает возможность" возвращения спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям на "строгих условиях" нейтралитета, хотя это вызвало гневную реакцию в Украине и призывы к большей ясности в определении нейтралитета группой из 35 стран.
  • До марта 2022 года президентом FIE был российский олигарх Алишер Усманов, который оказался под санкциями.

Темы: спортРосcияБеларусь
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