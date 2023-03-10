Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Смерть 14-річної українки в Британії: поліція каже про нещасний випадок

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 18:28

Поліція англійського графства Девон у п’ятницю заявила, що не вважає підозрілою смерть 14-річної біженки з України Альбіни Євро, яку знайшли непритомною на пляжі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами детектива поліції Беккі Девіс, після перевірки даних з камер спостереження й телефона дівчини, а також судово-медичної експертизи, "слідчі можуть підтвердити відсутність причетності до цього третьої сторони".

"Наше розслідування показує, що Альбіна дуже добре влаштувалася у Великій Британії після переїзду з України, їй подобалося жити біля моря і бути частиною нової сім'ї. Вона мала хороших друзів, як українців, так і росіян. У неї з'явилися хороші друзі, як українські, так і англійські, вона із задоволенням відвідувала школу і була дуже доброзичливо прийнята місцевою громадою", – додала представниця поліції.

Правоохоронці водночас продовжують збирати докази й пізніше передадуть справу коронеру, який "у належний час проведе розслідування цієї смерті".

Нагадаємо, минулої суботи на пляжі в районі Доуліша у графстві Девон була знайдена 14-річна Альбіна Євко, яку перед тим оголосили зниклою безвісти. Дівчина переїхала до Британії з мамою після повномасштабного вторгнення в Україну.

В МЗС України тоді повідомили, що знають про випадок, і українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, а також встановлює зв'язок із рідними.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Велика БританіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Велика Британія
Британія та Франція будуть спільно тренувати українських морпіхів
Прем'єр Британії: Війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз не час для них
Сунак та Макрон погодять спільну розробку високоточної зброї для захисту від загрози РФ
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...