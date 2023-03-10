Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Смерть 14-річної українки в Британії: поліція каже про нещасний випадок

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 17:28

Поліція англійського графства Девон у п’ятницю заявила, що не вважає підозрілою смерть 14-річної біженки з України Альбіни Євро, яку знайшли непритомною на пляжі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами детектива поліції Беккі Девіс, після перевірки даних з камер спостереження й телефона дівчини, а також судово-медичної експертизи, "слідчі можуть підтвердити відсутність причетності до цього третьої сторони".

Реклама:

"Наше розслідування показує, що Альбіна дуже добре влаштувалася у Великій Британії після переїзду з України, їй подобалося жити біля моря і бути частиною нової сім'ї. Вона мала хороших друзів, як українців, так і росіян. У неї з'явилися хороші друзі, як українські, так і англійські, вона із задоволенням відвідувала школу і була дуже доброзичливо прийнята місцевою громадою", – додала представниця поліції.

Правоохоронці водночас продовжують збирати докази й пізніше передадуть справу коронеру, який "у належний час проведе розслідування цієї смерті".

Нагадаємо, минулої суботи на пляжі в районі Доуліша у графстві Девон була знайдена 14-річна Альбіна Євко, яку перед тим оголосили зниклою безвісти. Дівчина переїхала до Британії з мамою після повномасштабного вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

В МЗС України тоді повідомили, що знають про випадок, і українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, а також встановлює зв'язок із рідними.

Теми: Велика БританіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Велика Британія
Російський олігарх Фрідман не захотів відповісти, чи Путін воєнний злочинець
Лондонград. "Українська правда" знайшла російські еліти в Лондоні
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: