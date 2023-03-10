Смерть 14-річної українки в Британії: поліція каже про нещасний випадок

Поліція англійського графства Девон у п’ятницю заявила, що не вважає підозрілою смерть 14-річної біженки з України Альбіни Євро, яку знайшли непритомною на пляжі минулого тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

За словами детектива поліції Беккі Девіс, після перевірки даних з камер спостереження й телефона дівчини, а також судово-медичної експертизи, "слідчі можуть підтвердити відсутність причетності до цього третьої сторони".

"Наше розслідування показує, що Альбіна дуже добре влаштувалася у Великій Британії після переїзду з України, їй подобалося жити біля моря і бути частиною нової сім'ї. Вона мала хороших друзів, як українців, так і росіян. У неї з'явилися хороші друзі, як українські, так і англійські, вона із задоволенням відвідувала школу і була дуже доброзичливо прийнята місцевою громадою", – додала представниця поліції.

Правоохоронці водночас продовжують збирати докази й пізніше передадуть справу коронеру, який "у належний час проведе розслідування цієї смерті".

Нагадаємо, минулої суботи на пляжі в районі Доуліша у графстві Девон була знайдена 14-річна Альбіна Євко, яку перед тим оголосили зниклою безвісти. Дівчина переїхала до Британії з мамою після повномасштабного вторгнення в Україну.

В МЗС України тоді повідомили, що знають про випадок, і українське посольство вже взаємодіє з британськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин, а також встановлює зв'язок із рідними.