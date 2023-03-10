Смерть 14-летней украинки в Британии: полиция говорит о несчастном случае

Полиция английского графства Девон в пятницу заявила, что не считает подозрительной смерть 14-летней беженки из Украины Альбины Евро, которую нашли без сознания на пляже на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам детектива полиции Бекки Дэвис, после проверки данных с камер наблюдения и телефона девушки, а также судебно-медицинской экспертизы, "следователи могут подтвердить отсутствие причастности к этому третьей стороны".

"Наше расследование показывает, что Альбина очень хорошо устроилась в Великобритании после переезда из Украины, ей нравилось жить у моря и быть частью новой семьи. Она имела хороших друзей, как украинцев, так и русских. У нее появились хорошие друзья, как украинские, так и английские, она с удовольствием посещала школу и была очень доброжелательно принята местной общиной", - добавила представитель полиции.

Правоохранители в то же время продолжают собирать доказательства и позже передадут дело коронеру, который "в надлежащее время проведет расследование этой смерти".

Напомним, в минувшую субботу на пляже в районе Доулиша в графстве Девон была найдена 14-летняя Альбина Евко, которую перед тем объявили пропавшей без вести. Девушка переехала в Британию с мамой после полномасштабного вторжения в Украину.

В МИД Украины тогда сообщили, что знают о случае, и украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, а также устанавливает связь с родными.