Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Смерть 14-летней украинки в Британии: полиция говорит о несчастном случае

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 18:28

Полиция английского графства Девон в пятницу заявила, что не считает подозрительной смерть 14-летней беженки из Украины Альбины Евро, которую нашли без сознания на пляже на прошлой неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По словам детектива полиции Бекки Дэвис, после проверки данных с камер наблюдения и телефона девушки, а также судебно-медицинской экспертизы, "следователи могут подтвердить отсутствие причастности к этому третьей стороны".

"Наше расследование показывает, что Альбина очень хорошо устроилась в Великобритании после переезда из Украины, ей нравилось жить у моря и быть частью новой семьи. Она имела хороших друзей, как украинцев, так и русских. У нее появились хорошие друзья, как украинские, так и английские, она с удовольствием посещала школу и была очень доброжелательно принята местной общиной", - добавила представитель полиции.

Правоохранители в то же время продолжают собирать доказательства и позже передадут дело коронеру, который "в надлежащее время проведет расследование этой смерти".

Напомним, в минувшую субботу на пляже в районе Доулиша в графстве Девон была найдена 14-летняя Альбина Евко, которую перед тем объявили пропавшей без вести. Девушка переехала в Британию с мамой после полномасштабного вторжения в Украину.

В МИД Украины тогда сообщили, что знают о случае, и украинское посольство уже взаимодействует с британскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств, а также устанавливает связь с родными.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ВеликобританияУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Великобритания
Великобритания и Франция будут вместе тренировать украинских морпехов
Премьер Британии: Война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас не время для них
Сунак и Макрон согласуют совместную разработку высокоточного оружия для защиты от угрозы РФ
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...