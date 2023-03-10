У німецькому Карлсруе захопили заручників, триває поліцейська операція
П'ятниця, 10 березня 2023, 19:32
У німецькому місті Карслруе в аптеці в п’ятницю в другій половині дня було захоплено заручників, у відповідь поліція розпочала масштабну операцію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Район біля площі Фестплац, де захопили заручників, було оточено на великій території. Повідомляється, що на місце події вже виїхали спецпризначенці.
Наразі поліція не вказує ані кількості заручників, ані того, хто стоїть за зловмисними діями.
Очевидець у коментарі виданню Bild розповів, що поліція попросила всі навколишні магазини зачинитися.
Речник поліції Карсруе Денніс Крюль у коментарі DPA зазначив, що "наразі небезпеки для населення немає".
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