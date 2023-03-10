У німецькому Карлсруе захопили заручників, триває поліцейська операція

У німецькому місті Карслруе в аптеці в п’ятницю в другій половині дня було захоплено заручників, у відповідь поліція розпочала масштабну операцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Район біля площі Фестплац, де захопили заручників, було оточено на великій території. Повідомляється, що на місце події вже виїхали спецпризначенці.

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Фото: Bild

Наразі поліція не вказує ані кількості заручників, ані того, хто стоїть за зловмисними діями.

Очевидець у коментарі виданню Bild розповів, що поліція попросила всі навколишні магазини зачинитися.

Речник поліції Карсруе Денніс Крюль у коментарі DPA зазначив, що "наразі небезпеки для населення немає".