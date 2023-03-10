В немецком Карлсруэ захватили заложников, продолжается полицейская операция

В немецком городе Карслруэ в аптеке в пятницу во второй половине дня были захвачены заложники, в ответ полиция начала масштабную операцию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Район возле площади Фестплац, где захватили заложников, был оцеплен на большой территории. Сообщается, что на место происшествия уже выехали спецназовцы.

ФОТО: BILD

Пока полиция не указывает ни количества заложников, ни того, кто стоит за злонамеренными действиями.

Очевидец в комментарии изданию Bild рассказал, что полиция попросила все окрестные магазины закрыться.

Представитель полиции Карсруэ Деннис Крюль в комментарии DPA отметил, что "пока опасности для населения нет".