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США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 18:53
США мають розвіддані про причетність Росії до намірів повалити владу в Молдові
Молдова, прапор країни, фото Getty Images

Сполучені Штати вважають, що особи, пов'язані з російською розвідкою, планують організувати протести в Молдові з метою повалення влади й встановлення більш проросійського уряду.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, у п’ятницю заявили офіційні представники Білого дому.

Як випливає з їхніх слів, США вважають, що Росія намагається послабити молдовський уряд, який прагне тісніших зв'язків з Європейським Союзом. Вашингтон також бачать ознаки того, що пов'язані з урядом РФ особи можуть готувати антиурядових демонстрантів у Молдові.

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Американська сторона вважає, що Росія сприяє поширенню дезінформації про стабільність у Молдові. Одним із прикладів є заява російського Міноборони про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністров'я. Посадовці США наголосили, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими і створюють безпідставну тривогу".

Хоча CNN не називає імен своїх співрозмовників, питання Молдови на брифінгу у п’ятницю коментував речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Bloomberg.

"Ми впевнені в демократичних і економічних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на ці загрози, і, звичайно, ми продовжимо надавати надійну підтримку", – заявив він, додавши, що США передали Молдові розвідувальні дані про можливі заворушення.

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Білий дім також пообіцяв накласти санкції на тих, хто пов'язаний з дестабілізаційною кампанією Росії в Молдові, та отримати від Конгресу схвалення пакета енергетичної допомоги для Кишинева на суму 300 мільйонів доларів.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду 13 лютого заявила, що Росія планує за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою, а також громадян Росії, Білорусі, Сербії та Чорногорії, атаки на урядові будівлі та зміну влади в Молдові.

Детальніше на цю тему - у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ.

Теми: РосіяМолдоваСШАрозвідка
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