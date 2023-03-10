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США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 19:53
США имеют разведданные о причастности России к намерениям свергнуть власть в Молдове
Молдова, флаг страны, фото Getty Images

Соединенные Штаты считают, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове с целью свержения власти и установления более пророссийского правительства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, в пятницу заявили официальные представители Белого дома.

Как следует из их слов, США считают, что Россия пытается ослабить молдавское правительство, которое стремится к более тесным связям с Европейским Союзом. Вашингтон также видят признаки того, что связанные с правительством РФ лица могут готовить антиправительственных демонстрантов в Молдове.

Американская сторона считает, что Россия способствует распространению дезинформации о стабильности в Молдове. Одним из примеров является заявление российского Минобороны о том, что Украина якобы планировала вторжение в Приднестровье. Чиновники США отметили, что эти обвинения являются "необоснованными, ложными и создают безосновательную тревогу".

Хотя CNN не называет имен своих собеседников, вопрос Молдовы на брифинге в пятницу комментировал представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Bloomberg.

"Мы уверены в демократических и экономических институтах Молдовы и их способности реагировать на эти угрозы, и, конечно, мы продолжим оказывать надежную поддержку", - заявил он, добавив, что США передали Молдове разведывательные данные о возможных беспорядках.

Белый дом также пообещал наложить санкции на тех, кто связан с дестабилизирующей кампанией России в Молдове, и получить от Конгресса одобрение пакета энергетической помощи для Кишинева на сумму 300 миллионов долларов.

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Напомним, президент Молдовы Майя Санду 13 февраля заявила, что Россия планирует с помощью протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой, а также граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, атаки на правительственные здания и смену власти в Молдове.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: РосcияМолдоваСШАразведка
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