Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Вучич припустив, що сербська зброя могла опинитися в Україні: "Нам треба якось годувати людей"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 19:52

Президент Сербії Александар Вучич припустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників і Белград не має на це впливу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Вучич сказав в інтерв’ю телеканалу Happy.

"Хай які боєприпаси кудись експортуються, вони так чи інак опиняться в Сирії, Малі, іншій країні, де триває війна. Ми дотримуємось усіх законів, ми нічого не переступали, все чисте мов сльоза, і, звісно ж, ані Росія, ані Україна не мають стосунку до цього", – заявив спершу президент Сербії.

Реклама:

Після цього він одразу ж додав, що є трейдери, які можуть перекуповувати зброю, і "вона могла б опинитись в Україні чи Росії".

"Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам’ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", – зазначив Вучич.

Нагадаємо, на початку березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Сербія поставила тисячі ракет в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами.  Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

Захарова додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.

Теми: СербіяУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Сербія
Сербія після зустрічі з послом РФ відхрестилася від декларації Кримської платформи
Зросла кількість учасників Кримської платформи: приєдналася Сербія
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: