Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вучич припустив, що сербська зброя могла опинитися в Україні: "Нам треба якось годувати людей"

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 20:52

Президент Сербії Александар Вучич припустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників і Белград не має на це впливу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Вучич сказав в інтерв’ю телеканалу Happy.

"Хай які боєприпаси кудись експортуються, вони так чи інак опиняться в Сирії, Малі, іншій країні, де триває війна. Ми дотримуємось усіх законів, ми нічого не переступали, все чисте мов сльоза, і, звісно ж, ані Росія, ані Україна не мають стосунку до цього", – заявив спершу президент Сербії.

Після цього він одразу ж додав, що є трейдери, які можуть перекуповувати зброю, і "вона могла б опинитись в Україні чи Росії".

"Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам’ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", – зазначив Вучич.

Нагадаємо, на початку березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Сербія поставила тисячі ракет в Україну.

Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами.  Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

Захарова додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.

Теми: СербіяУкраїназброя
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Сербія
Вучич відмовився поклястися, що Сербія не запровадить санкцій проти РФ
В ЄС сподіваються, що Косово і Сербія досягнуть остаточної угоди 18 березня
Глава МЗС Сербії заперечив заяву Москви про постачання боєприпасів Україні
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...