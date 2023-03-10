Вучич припустив, що сербська зброя могла опинитися в Україні: "Нам треба якось годувати людей"

Президент Сербії Александар Вучич припустив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників і Белград не має на це впливу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Вучич сказав в інтерв’ю телеканалу Happy.

"Хай які боєприпаси кудись експортуються, вони так чи інак опиняться в Сирії, Малі, іншій країні, де триває війна. Ми дотримуємось усіх законів, ми нічого не переступали, все чисте мов сльоза, і, звісно ж, ані Росія, ані Україна не мають стосунку до цього", – заявив спершу президент Сербії.

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Після цього він одразу ж додав, що є трейдери, які можуть перекуповувати зброю, і "вона могла б опинитись в Україні чи Росії".

"Нам треба якось годувати людей, наша економіка має рости. Ми виготовляємо зброю, а не підбори, то що нам тепер робити? Ми не порушили жодного закону. Та всі запам’ятали: "Тепер ми донесемо на Вучича в Росію", – зазначив Вучич.

Нагадаємо, на початку березня офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Сербія поставила тисячі ракет в Україну.

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Захарова послалася на повідомлення ЗМІ, в яких ідеться про те, що сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню "Град", які використовувалися як російськими, так і українськими військами. Ракети калібру 122 мм нібито були доставлені в Україну через Туреччину і Словаччину.

Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заперечив, що його країна експортувала снаряди в Україну, але залишив відкритою можливість того, що вони могли потрапити туди через третю сторону.

Захарова додала, що можливе озброєння України є "серйозним питанням" для сербсько-російських відносин.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що Белград не постачає зброї Україні.