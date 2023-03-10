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Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине: "Нам надо как-то кормить людей"

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 19:52

Президент Сербии Александар Вучич предположил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников и Белград не имеет на это влияния.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Вучич сказал в интервью телеканалу Happy.

"Пусть боеприпасы куда-то экспортируются, они так или иначе окажутся в Сирии, Мали, другой стране, где идет война. Мы придерживаемся всех законов, мы ничего не переступали, все чистое как слеза, и, конечно же, ни Россия, ни Украина не имеют отношения к этому", - заявил сначала президент Сербии.

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После этого он сразу же добавил, что есть трейдеры, которые могут перекупать оружие, и "оно могло бы оказаться в Украине или России".

"Нам надо как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, то что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: "Теперь мы донесем на Вучича в Россию", - отметил Вучич.

Напомним, в начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сербия поставила тысячи ракет в Украину.

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Захарова сослалась на сообщения СМИ, в которых говорится о том, что сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 единиц для реактивных систем залпового огня "Град", которые использовались как российскими, так и украинскими войсками. Ракеты калибра 122 мм якобы были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицал, что его страна экспортировала снаряды в Украину, но оставил открытой возможность того, что они могли попасть туда через третью сторону.

Захарова добавила, что возможное вооружение Украины является "серьезным вопросом" для сербско-российских отношений.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине.

Темы: СербияУкраинаоружие
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