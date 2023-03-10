Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вучич допустил, что сербское оружие могло оказаться в Украине: "Нам надо как-то кормить людей"

"Европейская правда"Пятница, 10 марта 2023, 20:52

Президент Сербии Александар Вучич предположил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников и Белград не имеет на это влияния.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Вучич сказал в интервью телеканалу Happy.

"Пусть боеприпасы куда-то экспортируются, они так или иначе окажутся в Сирии, Мали, другой стране, где идет война. Мы придерживаемся всех законов, мы ничего не переступали, все чистое как слеза, и, конечно же, ни Россия, ни Украина не имеют отношения к этому", - заявил сначала президент Сербии.

После этого он сразу же добавил, что есть трейдеры, которые могут перекупать оружие, и "оно могло бы оказаться в Украине или России".

"Нам надо как-то кормить людей, наша экономика должна расти. Мы изготавливаем оружие, а не каблуки, то что нам теперь делать? Мы не нарушили ни одного закона. Но все запомнили: "Теперь мы донесем на Вучича в Россию", - отметил Вучич.

Напомним, в начале марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Сербия поставила тысячи ракет в Украину.

Захарова сослалась на сообщения СМИ, в которых говорится о том, что сербский государственный оружейный завод недавно поставил около 3500 единиц для реактивных систем залпового огня "Град", которые использовались как российскими, так и украинскими войсками. Ракеты калибра 122 мм якобы были доставлены в Украину через Турцию и Словакию.

ВИДЕО ДНЯ

Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицал, что его страна экспортировала снаряды в Украину, но оставил открытой возможность того, что они могли попасть туда через третью сторону.

Захарова добавила, что возможное вооружение Украины является "серьезным вопросом" для сербско-российских отношений.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине.

Темы: СербияУкраинаоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Сербия
Вучич отказался поклясться, что Сербия не введет санкций против РФ
В ЕС надеются, что Косово и Сербия достигнут окончательного соглашения 18 марта
Глава МИД Сербии опроверг заявления Москвы о поставках боеприпасов Украине
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...