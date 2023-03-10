Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 22:00

Дочірня компанія німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn – DB Cargo, що займається вантажними перевезеннями та логістикою, через рік з початку повномасштабного вторгнення РФ припинила безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Spiegel.

За даними газети, DB Cargo, вочевидь, припинила здійснювати безкоштовні перевезення в Україну з 1 січня. Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, повинні будуть повністю оплачувати перевезення, що наразі становить до 6000 євро за контейнер.

Джерела в галузі припускають, що причиною є давня суперечка між DB Cargo і міністерством транспорту Німеччини на чолі з Фолькером Віссінгом щодо фінансування перевезень.

Згідно зі звітом, дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася по державну підтримку, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі. Лише у 2022 році року DB Cargo витратила близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.

До кінця попереднього року рішення між профільним міністерством і перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були поінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".

Міністерство транспорту Німеччини у відповідь на запит Spiegel заявило, що "залізничний міст" був ініціативою DB Cargo. "Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії щодо того, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", – зазначили там.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, в листопаді минулого року Deutsche Bahn поскаржилась, що не може повністю задіяти свої потужності для експорту українського зерна через прикордонну бюрократію ЄС. 

Теми: НімеччиназалізницяУкраїнагуманітарка
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Німеччина
У німецькому Карлсруе захопили заручників, триває поліцейська операція
Стрілянина в центрі "Свідків Єгови" у Гамбурзі: серед поранених громадянка України
Стрілянина у Гамбурзі: нападник в минулому був "Свідком Єгови" - ЗМІ
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...