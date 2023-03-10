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Німецька залізниця перестала возити гуманітарну допомогу в Україну безкоштовно – ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 21:00

Дочірня компанія німецького залізничного перевізника Deutsche Bahn – DB Cargo, що займається вантажними перевезеннями та логістикою, через рік з початку повномасштабного вторгнення РФ припинила безкоштовно доставляти гуманітарні вантажі в Україну.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Spiegel.

За даними газети, DB Cargo, вочевидь, припинила здійснювати безкоштовні перевезення в Україну з 1 січня. Компанії, які хочуть відправити допомогу в Україну, повинні будуть повністю оплачувати перевезення, що наразі становить до 6000 євро за контейнер.

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Джерела в галузі припускають, що причиною є давня суперечка між DB Cargo і міністерством транспорту Німеччини на чолі з Фолькером Віссінгом щодо фінансування перевезень.

Згідно зі звітом, дочірня компанія Deutsche Bahn кілька разів зверталася по державну підтримку, оскільки як акціонерне товариство може отримувати стороннє фінансування в обмеженому обсязі. Лише у 2022 році року DB Cargo витратила близько п'яти мільйонів євро на перевезення гуманітарної допомоги.

До кінця попереднього року рішення між профільним міністерством і перевізником не було досягнуто, тому донорські організації були поінформовані про "тимчасове призупинення безкоштовних перевезень".

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Міністерство транспорту Німеччини у відповідь на запит Spiegel заявило, що "залізничний міст" був ініціативою DB Cargo. "Федеральний уряд дуже вітає цю ініціативу. У федеральному уряді тривають дискусії щодо того, в якій формі і в якому обсязі буде надаватися підтримка залізничному мосту в майбутньому", – зазначили там.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Deutsche Bahn поскаржилась, що не може повністю задіяти свої потужності для експорту українського зерна через прикордонну бюрократію ЄС. 

Теми: НімеччиназалізницяУкраїнагуманітарка
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