Немецкая железная дорога перестала возить гуманитарную помощь в Украину бесплатно - СМИ

Дочерняя компания немецкого железнодорожного перевозчика Deutsche Bahn - DB Cargo, занимающаяся грузовыми перевозками и логистикой, через год с начала полномасштабного вторжения РФ прекратила бесплатно доставлять гуманитарные грузы в Украину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Spiegel.

По данным газеты, DB Cargo, очевидно, прекратила осуществлять бесплатные перевозки в Украину с 1 января. Компании, которые хотят отправить помощь в Украину, должны будут полностью оплачивать перевозки, что сейчас составляет до 6000 евро за контейнер.

Источники в отрасли предполагают, что причиной является давний спор между DB Cargo и министерством транспорта Германии во главе с Фолькером Виссингом относительно финансирования перевозок.

Согласно отчету, дочерняя компания Deutsche Bahn несколько раз обращалась за государственной поддержкой, поскольку как акционерное общество может получать стороннее финансирование в ограниченном объеме. Только в 2022 году DB Cargo потратила около пяти миллионов евро на перевозку гуманитарной помощи.

До конца предыдущего года решение между профильным министерством и перевозчиком не было достигнуто, поэтому донорские организации были проинформированы о "временном приостановлении бесплатных перевозок".

Министерство транспорта Германии в ответ на запрос Spiegel заявило, что "железнодорожный мост" был инициативой DB Cargo. "Федеральное правительство очень приветствует эту инициативу. В федеральном правительстве продолжаются дискуссии относительно того, в какой форме и в каком объеме будет оказываться поддержка железнодорожному мосту в будущем", - отметили там.

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Напомним, в ноябре прошлого года Deutsche Bahn пожаловалась, что не может полностью задействовать свои мощности для экспорта украинского зерна из-за пограничной бюрократии ЕС.