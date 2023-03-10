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Робота над зустріччю Зеленського й Вучича ведеться, але це непросто – посол

"Європейська правда"П'ятниця, 10 березня 2023, 22:10

Посол України в Сербії Володимир Толкач заявив, що дипломати працюють над організацією зустрічі сербського президента Александара Вучича з Володимиром Зеленським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він розповів в інтерв’ю виданню Nova.

Коментуючи слова Вучича про те, що він давно не спілкувався із Зеленським, український посол зазначив, що "дипломати, можливо, не зробили все, що мали зробити для того, щоб ця розмова відбулася".

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"Однак ситуація, в якій ми перебуваємо, не є легкою для цієї розмови, тому що вона мала б бути наповнена конкретними речами, які мають бути добре продумані з огляду на ситуацію в Україні", – додав Толкач.

Він підтвердив, що перед дипломатами поставили завдання організувати зустріч президентів Сербії та України, "і ми над ним працюємо".

"Є багато питань, які потрібно обговорити не тільки з президентом, але й з багатьма міністерствами та міністрами. Це насамперед економічні питання, наша спільна співпраця з міжнародними організаціями, і, звичайно, є також політичні питання. Всі ці питання мають бути конкретизовані і має бути організована телефонна розмова або зустріч між президентами", – додав посол.

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Толкач також зазначив, що діалог між Україною та Сербією може будуватись на речах, які "становить спільний інтерес на міжнародній арені", наприклад взаємній підтримці Сербією та Україною територіальної цілісності та суверенітету двох держав.

"Ми знаємо, що Сербія підтримує Україну в цьому сенсі і голосує за резолюції в ООН. З іншого боку, Україна підтримує Сербію, коли йдеться про територіальну цілісність Сербії щодо Косова і Метохії", – зауважив очільник українського диппредставництва в Белграді.

Раніше про можливий візит Володимира Зеленського й Александара Вучич не повідомлялось.

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Теми: СербіяУкраїнадипломатичні відносиниЗеленський
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