Работа над встречей Зеленского и Вучича ведется, но это непросто – посол

Посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил, что дипломаты работают над организацией встречи сербского президента Александара Вучича с Владимиром Зеленским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он рассказал в интервью изданию Nova.

Комментируя слова Вучича о том, что он давно не общался с Зеленским, украинский посол отметил, что "дипломаты, возможно, не сделали все, что должны были сделать для того, чтобы этот разговор состоялся".

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"Однако ситуация, в которой мы находимся, не является легкой для этого разговора, потому что он должен быть наполнен конкретными вещами, которые должны быть хорошо продуманы, учитывая ситуацию в Украине", - добавил Толкач.

Он подтвердил, что перед дипломатами поставили задачу организовать встречу президентов Сербии и Украины, "и мы над ней работаем".

"Есть много вопросов, которые нужно обсудить не только с президентом, но и со многими министерствами и министрами. Это прежде всего экономические вопросы, наше совместное сотрудничество с международными организациями, и, конечно, есть также политические вопросы. Все эти вопросы должны быть конкретизированы и должен быть организован телефонный разговор или встреча между президентами", - добавил посол.

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Толкач также отметил, что диалог между Украиной и Сербией может строиться на вещах, которые "представляет общий интерес на международной арене", например взаимной поддержке Сербией и Украиной территориальной целостности и суверенитета двух государств.

"Мы знаем, что Сербия поддерживает Украину в этом смысле и голосует за резолюции в ООН. С другой стороны, Украина поддерживает Сербию, когда речь идет о территориальной целостности Сербии относительно Косово и Метохии", - отметил глава украинского диппредставительства в Белграде.

Ранее о возможном визите Владимира Зеленского и Александара Вучича не сообщалось.

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