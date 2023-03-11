Від обстрілів на Херсонщині та Донеччині за добу 5 загиблих та 19 поранених цивільних

Російські окупанти за 10 березня вбили 5 людей у Херсонській та Донецькій областях.

Джерело: Херсонська ОВА, Донецька ОВА

Деталі: За останню добу російські загарбники 71 раз обстріляли населені пункти Херсонщини з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

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В тому числі армія РФ 4 рази била по житлових кварталах Херсона.

Через обстріли 3 людини загинули, 5 жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Тим часом на Донеччині окупанти вбили 2 людей у селі Красногорівка.

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Ще 14 людей в області дістали поранення.