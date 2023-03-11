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От обстрелов на Херсонщине и Донетчине за сутки 5 погибших и 19 раненых гражданских

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 07:55
От обстрелов на Херсонщине и Донетчине за сутки 5 погибших и 19 раненых гражданских
донецкая ова

Российские оккупанты за 10 марта убили 5 человек в Херсонской и Донецкой областях.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: За последние сутки российские захватчики 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

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В том числе армия РФ 4 раза била по жилым кварталам Херсона.

Из-за обстрелов 3 человека погибли, 5 жителей получили ранения различной степени тяжести.

Тем временем в Донецкой области оккупанты убили 2 человека в селе Красногоровка.

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Еще 14 человек в области получили ранения.

Темы: войнаХерсонская областьДонецкая область
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