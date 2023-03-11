От обстрелов на Херсонщине и Донетчине за сутки 5 погибших и 19 раненых гражданских
Суббота, 11 марта 2023, 08:55
Российские оккупанты за 10 марта убили 5 человек в Херсонской и Донецкой областях.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: За последние сутки российские захватчики 71 раз обстреляли населенные пункты Херсонщины из минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.
В том числе армия РФ 4 раза била по жилым кварталам Херсона.
Из-за обстрелов 3 человека погибли, 5 жителей получили ранения различной степени тяжести.
Тем временем в Донецкой области оккупанты убили 2 человека в селе Красногоровка.
Еще 14 человек в области получили ранения.
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