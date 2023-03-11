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СБУ затримала зрадника, який замінив українське телебачення російською пропагандою в Куп’янську

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 10:01
СБУ затримала зрадника, який замінив українське телебачення російською пропагандою в Куп’янську
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів, відключивши українські.

Джерело: СБУ

Деталі: Окупанти призначили місцевого жителя "виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

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Перебуваючи на "посаді", він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.

Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював пропаганду та дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів.

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Теми: СБУколабораціявійнапропаганда
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