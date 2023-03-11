Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ затримала зрадника, який замінив українське телебачення російською пропагандою в Куп’янську

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 11:01
СБУ затримала зрадника, який замінив українське телебачення російською пропагандою в Куп’янську
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ

СБУ затримала колаборанта, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів, відключивши українські.

Джерело: СБУ

Деталі: Окупанти призначили місцевого жителя "виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

Перебуваючи на "посаді", він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.

Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.

Таким чином агресор поширював пропаганду та дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів.

Йому загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна за статтею "Колабораційна діяльність".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУколабораціявійнапропаганда
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
СБУ
У Миколаєві затримали коригувальницю російського вогню
Знищення "Мрії": СБУ затримала ексдиректора "Антонова", йому оголошено підозру
СБУ затримала ексдиректора "Антонова", суд арештував його на 2 місяці – ЗМІ
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...