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СБУ задержала предателя, который заменил украинское телевидение российской пропагандой в Купянске

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 11:01
СБУ задержала предателя, который заменил украинское телевидение российской пропагандой в Купянске
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию российских телеканалов, отключив украинские.

Источник: СБУ

Детали: Оккупанты назначили местного жителя "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.

Находясь на "должности", он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения.

Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни.

Таким образом агрессор распространял пропаганду и дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов.

Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Коллаборационистская деятельность".

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Темы: СБУколлаборационизмвойнапропаганда
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