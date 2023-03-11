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СБУ задержала предателя, который заменил украинское телевидение российской пропагандой в Купянске

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 10:01
СБУ задержала предателя, который заменил украинское телевидение российской пропагандой в Купянске
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ

СБУ задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска организовал трансляцию российских телеканалов, отключив украинские.

Источник: СБУ

Детали: Оккупанты назначили местного жителя "исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела телерадиовещания управления связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ.

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Находясь на "должности", он организовал вещание центральных российских телеканалов на частотах украинского эфирного цифрового телевидения.

Для этого использовал телекоммуникационное оборудование Купянской телебашни.

Таким образом агрессор распространял пропаганду и дезинформацию о войне в Украине в виде сюжетов и передач кремлевских пропагандистов.

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Ему грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества по статье "Коллаборационистская деятельность".

Темы: СБУколлаборационизмвойнапропаганда
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